Погода на 2 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: становится прохладнее

В Алуште тепло до 27 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. В Севастополе и в южных районах Крыма актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

- Из-за влияния области повышенного атмосферного давления, пятница пройдет без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха днем 24...26°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. , днем тепло до 28…30°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +25…+28°, восточный ветер 6-13 м/с. Ясно.

В Евпатории +21…28°, северо-восточный ветер 5-12 м/с. Ясно.

В Керчи +23 …+25 °, северо-восточный ветер 7-11 м/с. Ясно.

В Феодосии +22 …+26°, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Ясно.

В Черноморском +21…+26°, северо-восточный ветер 5-12 м/с. Ясно.

В Джанкое +24…+26°, скорость северо-восточного ветра 5-9 м/с. Ясно.

В Армянске +20 …+27°, скорость северо-восточного ветра 6-10 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +25 …+27°.

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