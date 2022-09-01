В Симферополе 2 сентября отключат свет на 23 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

2 сентября отдельные районы Симферополя временно останутся без электричества. Из-за ремонтных работ свет отключат с 8.00 утра до 17.00 вечера.

Где не будет света в Симферополе:

- переулок Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-22/100 , 1-19/98 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Ветеринарный, 2, 1-5А ; Зуйский, 1-33;

- проспект Победы, 103А-147 ;

- улицы Зенитная, 72; Русская, 103; Батумская, 2-34 , 1-19 ; Качинская, 1-34; Дмитрия Ульянова, 48-58 , 29/38; Донская, 47А; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Куйбышева, 98-140/67 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 33, 33А; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Кечкеметская, 51-67 ; Дачная, 22-56 , 45-61 ; Малореченская, 2А-6/62 , 5-101Г ; Луговая, 1-67 ; Буденного, 17-27 ; Бархатовой, 92; Грибоедова, 126-132 , 75-81 ; Федотова, 54-62 , 31, 31А; Высотная, 92, 93-107 ; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Зуйская, 1-15; Карьерная, 6, 8.

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