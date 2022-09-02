В Севастополе на 1 час сократили время работы Херсонеса Таврического

Херсонес Таврический. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров плавно вошел в календарную осень, что сказалось на графике крупнейшего музея под открытым небом, который находится в Севастополе.

- Музей-заповедник «Херсонес Таврический» переходит на новый режим работы, - сообщила пресс-служба учреждения. - С 1 сентября по 1 октября 2022 года посетить музей-заповедник можно ежедневно с 9.00 до 20.00.

Летом же погулять между историческими руинами можно было до девяти вечера.

Но день становится короче, темнеет раньше, да и посетителей меньше, ведь сезон отпусков завершился, поэтому и перешли на традиционное осенней расписание.

- При этом вход гостей на территорию Херсонеса Таврического осуществляется до 19.30. Кассы работают с 9.00 до 19.30, - отметили в пресс-службе музея -заповедник «Херсонес Таврический».

Осень диктует свои правила, и от этого никуда не денешься.

Фото: скрин страницы Херсонес Таврический в Севастополе/VK

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