Почти 300 отелей и санаториев в в Крыму работают по программе туристического кэшбэка

Крым вышел в лидеры по числу бронирований путевок по программе туристического кэшбэка Фото: Юлия МАРКИНА

В осеннем этапе продажи туров по стране с кэшбэком 20% принимают участие почти 300 отелей и санаториев Крыма. Как сообщает министерство курортов и туризма республики, свои предложения на сайте мирпутешествий.рф разместили 292 крымских средства размещения.

- По данным Ростуризма, в первые дни туристического кешбэка Крым вошёл в топ-10 направлений по числу бронирований путёвок. В целом по всей стране туристический кешбэк стартовал очень активно. За первые дни программой воспользовались порядка 100 тысяч человек, на более чем 2,5 миллиарда рублей, возврат по акции составил около 500 миллионов рублей. В целом, продажи у туроператоров по сравнению с обычными днями выросли до 2,5 раз, - отметили в Минкурортов.

Отмечается, что Крым вошел в лидеры по числу бронирований путёвок уже в первые минуты старта акции у ряда туроператоров. При этом, если на первых этапах участие в программе принимали участие 85 объектов размещения, то в предыдущем уже 207 крымских отелей и санаториев.

По мнению главы Минкурортов республики Вадима Волченко, туристический кешбэк - одна из самых понятных, прозрачных и адекватных мер поддержки, способствующих развитию и наращиваю оборотов туристического бизнеса.

Напомним, осенний этап продажи туров по стране с кэшбэком 20% стартовал 25 августа. Окно продаж продлится до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно с 1 октября и до 25 декабря.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50