В Севастополе автоледи сбила 6-летнего ребенка, выбежавшего из родительского авто

Фото: пресс-служба УМВД Севастополя

В Севастополе 6-летний мальчик выбежал из автомобиля родителей на проезжую часть и попал под колеса проезжающей мимо машины. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Один из родителей, сидевший за рулем, припарковал машину у дома № 5 по на улице Розы Люксембург. Пока взрослые отстегивали ремни безопасности, малыш успел слезть с заднего пассажирского сидения и выпрыгнуть из салона. Обойдя машину сзади, ребенок выбежал на проезжу часть, не посмотрев о сторонам, и угодил под колеса другого авто.

- Автоледи 1976 года рождения, управляя легковым автомобилем Хендай, произвела наезд на несовершеннолетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства справа налево по ходу движения, - говорится в сообщении.

По данному факту ДТП возбуждено административное расследование.

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