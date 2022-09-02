В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 3 и 4 сентября

Море на выходных будет штормить Фото: Иван ВИСЛОВ

МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму на ближайшие дни. По данным крымского гидрометцентра, со 2 по 4 сентября в республике ожидается сильный ветер.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 2 сентября, в течение суток 3 и 4 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Температура воздуха при этом местами опустится до 20 градусов. По информации гидрометцентра Крыма, уже днем 3 сентября температура воздуха в отдельных районах полуострова составит 15-20 градусов, а порой и 8-13 со знаком плюс. Возможны дожди с грозами.

В целом по Крыму погода 3 сентября еще довольно летняя: 26-31 градус, но уже 4 сентября столбики термометров опустятся до отметки 20-25 градусов.

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