В Севастополе минивэн с ребенком вылетел на тротуар и врезался в стену

Фото: скриншот из видео/ЧП/Севастополь/Telegram

2 сентября в Севастополе произошло ДТП с участием минивэна, вылетевшего на тротуар.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на улице Ленина водитель не вписался в поворот и съехал с проезжей части на пешеходную. В довершение к этому машина врезалась в стену. На записи видно, что автомобиль получил повреждения, в частности, с переднего бампера слетела табличка с номерами.

По словам очевидцев, внутри салона находился ребенок. В настоящий момент рядом стоит скорая на «аварийке». Точной информации о пострадавших пока нет. Новость дополняется.

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