Вооруженный топором и сковородкой крымчанин пытался убить друга

В Симферополе пьяный мужчина пытался убить своего друга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе мужчину осудили на шесть лет колонии за попытку убить друга, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- В середине января 2022 года житель села Софиевка в Симферопольском районе, находясь по месту своего жительства, в ходе совместного распития спиртных напитков поссорился со своим приятелем, - говорится в сообщении.

В ходе ссоры крымчанин набросился на собутыльника с кулаками, целясь в лицо, после чего в ход пошла металлическая сковородка, которой жертва получила удар по голове. После другу показалось этого мало и он вцепился приятелю в горло, пытаясь задушить. Оданко нетрезвый приятель явно был не готов прощаться с жизнью, поэтому подсудимый решил добить его топором, нанеся не менее 15 ударов лезвием и обухом.

- Потерпевший не умер из-за своевременно оказанной медицинской помощи, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

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