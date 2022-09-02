Фото: Сергей Аксенов/Telegram

В Крыму после ремонта открылся Джанкойский центр культуры и досуга 2 августа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Учреждение полностью преобразилось и, без сомнений, станет точкой притяжения для джанкойцев. В центре занимаются более 700 ребят, работают 36 преподавателей, - написал глава РК в своем telegram-канале.

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Он также выразил благодарность администрации Джанкоя и республиканскому Минкульту за эффективную совместную работу, отдельные слова благодарности - подрядчику. Объект был сдан в срок.

Ранее сообщалось, что после реконструкции в Ялте открыли стадион «Авангард». В 20-м веке спорткомплекс был самым масштабным на полуострове.

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