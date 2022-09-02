В Крыму стартовала вакцинация от гриппа

В Республике Крым стартовала вакцинальная кампания против гриппа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму стартовала кампания иммунизации против гриппа. Для вакцинации граждан используются препараты «Ультрикс квадри» и «Совигрипп», также ожидается поставка вакцины «Гриппол квадри».

- Для организованной вакцинации трудовых коллективов на рабочих местах руководителям организаций или предприятий следует обращаться в администрацию ближайшей поликлиники для предварительной договоренности о дате выезда мобильной бригады медицинских работников, - цитирует КИА сообщение пресс-службы Минздрава РК.

Ранее сообщалось, что в Крыму не исключают вспышку гриппа из-за низкого уровня коллективного иммунитета. В прошлом году вакцинацию прошли менее половины населения полуострова. В последнее время в регионе не было смертельных случаев, однако это не значит, что вирус гриппа менее опасен, чем COVID-19.

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