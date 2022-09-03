В Крыму изменят движение электричек на 8 и 9 сентября

Электрички будут два дня ходить по новому расписанию. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожники сообщили о том, что два дня пригородные электрички будут перевозить пассажиров по обновленному графику.

- Из-за ремонтно-путевых работ на станции Урожайная 8 и 9 сентября 2022 года изменяется расписание некоторых пригородных поездов, - рассказали в пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

Фото: скрин страницы ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Изменения коснутся электричек, которые обслуживают джанкойское и феодосийское направлении.

- Будьте внимательны при планировании ваших поездок! – призывает компания пассажиров, которые пользуются услугами ЮППК.

Остается напомнить, что также изменится график движения пригородных электричек на 5 и 6 сентября. Правки внесли из-за ремонтных работ на станции Остряково.

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