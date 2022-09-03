К ДТП причастна Скорая помощь: появилось видео, как в Севастополе легковушка врезалась в дом

К ДТП причастна машина Скорой помощи. Фото: кадр видео: Автопартнер Крым Севастополь/VK ДТП/VK

Стали известны подробности аварии, произошедшей в Севастополе, где 2 сентября минивэн с ребенком вылетел на тротуар и врезался в стену здания.

Ситуацию прояснила запись с видеорегистратора пострадавшей машины, которая появилась в соцсети.

Автомобиль спокойно ехал по улице, и ничего не предвещало беды. Но на перекрестке с правой стороны показалась машина Скорой помощи, именно в этот момент послышался грохот и скрежет – легковушка врезалась в угол многоэтажного здания.

- Солнышко, у тебя все в порядке?! – встревоженные родители, первым долгом стали выяснять не пострадал ли ребенок, который тоже находился в салоне.

Пользователи соцсети живо прокомментировали инцидент, высказав свои версии произошедшего: «Судя по всему, виноват водитель скорой помощи»; «Скорые взяли за новую моду кататься всегда с мигалками, но без сирены. Пробка, видите ли, они включают сирену и свою крякалку, причем не заранее. Здесь 100% вина водителя скорой. Пора ему на переаттестацию».

На деле, кто прав, а кто виноват, решать компетентным внутренним органам.

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