Погода на 4 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 25 градусов

В Ялте всего +20…+25°. Переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. В Севастополе и в южных районах Крыма актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

- Из-за холодного атмосферного фронта местами пройдут кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-восточный ветер местами до 17 м/с., температура воздуха 23...25°.

В Севастополе переменная облачность. Утром небольшой дождь, гроза, днем без существенных осадков, северный ветер 15-17 м/с., тепло 22…24°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +20…+25°, западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +20…25°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +20 …+25 °, северный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +20 …+23°, северный ветер 8-10 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +17…+21°, северный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +17…+22°, скорость северного ветра 6-9 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +16 …+20°, скорость северного ветра 6-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +23 …+27°.

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