В сквере Симферополя прошла акция «Диктант Победы»

Фото: "Крым 24"

В субботу 3 сентября в симферопольском Сквере Победы прошел Международный исторический диктант по теме событий Великой Отечественной войны - «Диктант Победы».

По словам организаторов, это очень масштабный проект, который объединяет страны, стремящиеся сохранить память о Великой Победе.

Сегодня вместе с нами «Диктант Победы» пишут граждане 42 стран, более миллиона россиян и более 10 тысяч крымчан на 270 площадках», - рассказал вице-спикер крымского парламента, координатор акции Владимир Бобков.

В конце акции участники «Диктанта Победы» возложили цветы к памятнику.