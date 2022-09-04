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Общество4 сентября 2022 9:23

За сутки в Крыму выявили 512 случаев коронавируса

С начала пандемии Covid-19 заболели 196 690
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
За сутки количество выздоровевших составило 511 человек

За сутки количество выздоровевших составило 511 человек

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Крыму за последние сутки зафиксировали 512 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Всего за время пандемии на территории полуострова выявили 196 690 больных коронавирусом.

- За истекшие сутки госпитализировано 60 пациентов за все время на стационарном лечении находились 60 864 человека, - отметили в пресс-службе ведомстве.

За сутки количество выздоровевших составило 511 человек, а выздоровевших за весь период пандемии – 186 949.