В МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму с 4 по 7 сентября

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На территории крымского полуострова с 4 по 7 сентября синоптики прогнозируют Чрезвычайную пожарную опасность. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республики, жителям и гостям полуострова следует соблюдать особый противопожарный режим.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4-7 сентября в центральных и южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных и западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность, - предупредили в ведомстве.

В МЧС также напомнили, что в ближайшие несколько дней в Крыму продолжает действовать особый противопожарный режим, который был установлен с 20 мая. Жителям и гостям полуострова запрещается разводить костры и жечь сухую трав, мусор и листву на придомовых территориях и дачных участках.