В 2023 году еще 510 населенных пунктов Крыма будут с газом

В поселках уже проложены газораспределительные сети Фото: Архив "КП"

В следующем году в Крыму планируют догазифицировать 510 населенных пунктов по всему полуострову. По информации председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка, это обойдется в 7,7 миллиардов рублей.

- До 2023 года планируется догазифицировать 510 населенных пунктов, в которых уже проложены газораспределительные сети, - отметил Гоцанюк.

По его словам, общий объем финансирования мероприятий по догазификации составляет 7,7 миллиардов рублей.

Кроме того, он поздравил работников нефтяной и газовой промышленности полуострова с профессиональным праздником и добавил, что эти отрасти играют очень важную роль в развитии экономики, обеспечении энергетической безопасности страны и регионов.