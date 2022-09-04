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Общество4 сентября 2022 14:47

4 сентября в Крыму ожидается ветер до 22 метров в секунду

МЧС попросили быть осторожнее из-за опасности падения рекламных щитов
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Столбики термометра в Крыму внезапно упали почти на 10 градусов.

Столбики термометра в Крыму внезапно упали почти на 10 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 сентября в Крыму можно не ждать солнечной и зной погоды. В этот день по всей территории полуострова ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

- Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач, - добавили в пресс-службе ведомства.

Также, напомним, столбики термометра в Крыму внезапно упали почти на 10 градусов. Синоптики регионального гидрометцентра обещают кратковременные дожди.