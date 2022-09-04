ФОБОС: в Крым пришел бархатный сезон

Ночью температура достигнет +11 - 16 градусов Фото: Архив "КП"

В начале сентября жаркое лето резко сменится бархатным сезоном. Как сообщил, ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, за неделю температура воздуха не поднимется выше 25 градусов, а к выходным снова вырастет до +28.

- На следующей неделе будет комфортно, метеоусловия будут обуславливаться зоной повышенного атмосферного давления. В понедельник ночью +10…15, днем довольно свежо – до +18…23 градусов. Во вторник в ночные часы вовсе +8…13, днем до +20…25, - отметил синоптик.

Ночью температура достигнет +11 - 16 градусов, а днем градусник термометра поползут вверх.

- Таким образом, создаются идеальные условия для бархатного сезона и нужно этим воспользоваться, - добавил Тишковец.

Заметим, 4 сентября в Крыму можно не ждать солнечной и зной погоды. В этот день по всей территории полуострова ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с