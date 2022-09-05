Погода на 5 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 23 градусов

Вода в море у берегов Евпатории прогрелась до 24 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, повсеместно действует и чрезвычайная пожарная опасность.

- После прохождения холодного атмосферного фронта установилась осенняя погода с прохладными ночами и умеренно теплыми днями, - констатировали факт в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха днем 19...21°.

В Севастополе переменная облачность. Днем без осадков, тепло 21…23°. Ветер северо-восточный 10-15 м/с.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +16…+22°, северо-восточный ветер 3-10 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +13…22°, северо-восточный ветер 3-11 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +18 …+20 °, северо-восточный ветер 5-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +17 …+20°, северный ветер 8-10 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +17…+20°, северо-восточный ветер 5-10 м/с. Ясно.

В Джанкое +13…+21°, скорость северо-восточного ветра 7-9 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +13 …+22°, скорость северо-восточного ветра 6-8 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +18 …+27°.

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