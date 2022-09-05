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Здоровье5 сентября 2022 7:07

В Крыму 5 сентября выявили 434 новых случая COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 216 новых заболевших
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 434 случая новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 197 124. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 49 пациентов за все время на стационарном лечении находились 60 913 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 390 человек, выздоровевших за весь период - 187 339, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое зарегистрированы 216 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 90 822. Такие данные приведены на официальном сате городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 11 человек. Выписаны 16 пациентов. На данный момент в больницах находится 194 пациента, из них 169 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

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