В Крыму 5 сентября выявили 434 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 434 случая новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 197 124. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 49 пациентов за все время на стационарном лечении находились 60 913 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 390 человек, выздоровевших за весь период - 187 339, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое зарегистрированы 216 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 90 822. Такие данные приведены на официальном сате городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 11 человек. Выписаны 16 пациентов. На данный момент в больницах находится 194 пациента, из них 169 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

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