Двадцать учителей представят Крым на II Всероссийском форуме классных руководителей

В октябре двадцать крымских учителей представят республику на II Всероссийском форуме классных руководителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Двадцать крымчан представят республику на II Всероссийском форуме классных руководителей в Москве. В октябре в столице соберутся 1300 человек, прошедших конкурсные испытания.

- Я принимала участие в первом форуме. В восторге от организации, общей атмосферы. Мне важно поехать на форум снова, потому что это возможность профессионального роста. Роль наблюдателя - не для меня, - поделилась впечатлениями учитель истории и обществознания СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» Елена Еременко.

Для крымских учителей работа классного руководителя - особая миссия, шанс дать детям новые знания и развить их творческие личности. Форум помогает учителям овладеть для этого нужными навыками и усовершенствовать уже наработанные.

В 2022 году количество участников форума увеличилось: к школьным педагогам присоединятся кураторы групп в колледжах. Участвовать в мероприятии изъявили желание 64 тысячи педагогов со всей России, но только 1300 из низ прошли испытания, получив приглашение в Москву.

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