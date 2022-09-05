Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одна улица Симферополя осталась без воды до вечера 5 сентября, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 16.00 в связи с ремонтными работами МУПа на сетях холодного водоснабжения по адресу: Симферополь улица Трубаченко, будет ограничено водоснабжение на улице Трубаченко, 16, 16-А.

Кроме того, до 17.00 в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу пгт Николаевка Симферопольского района будет ограничено водоснабжение по следующим адресам; улица Южная, улица Трудовая, улица Морская, улица Молодежная, улица Ленина, улица Советская, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 5 сентября отключат свет на 38 улицах. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

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