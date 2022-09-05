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Общество5 сентября 2022 8:18

На борьбу с амброзией в Симферополе дополнительно выделят 1,8 млн рублей

Ранее на уничтожение опасного сорняка направляли 4 миллиона бюджетных денег
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На борьбу с амброзией в Симферополе дополнительно выделят 1,78 млн рублей. Такое поручение дал мэр крымской столицы Михаил Афанасьев.

Как подчеркнул начальник департамента городского хозяйства Роман Гусынин, на сегодняшний день химическим и комбинированным способами обработано уже 78 гектаров с амброзией.

- Дополнительно заключен еще контракт. Амброзия растет, работа не останавливается, - отметил чиновник.

Напомним, ранее на борьбу с опасным сорняком было выделено около 4 млн рублей. В этом году карантинная зона амброзии в Крыму превышает показатели прошлого года в пять раз.