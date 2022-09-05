В Симферополе за 20 миллионов рублей продают лимузин, который обслуживал семью Горбачева

Советский лимузин представительского класса автовладелец оценил в 20 миллионов рублей. Фото: "Авито"

В Симферополе за 20 миллионов рублей продают лимузин, который в свое время обслуживал семью первого Генсека ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

Это советский автомобиль представительского класса ЗИЛ - 4104 седан образца 1989 года. В народе такие машины прозвали «членовозами» из-за того, что на них передвигались члены ЦК КПСС.

Ранее КП-Крым писала, что объявление о продаже советского лимузина появилось на популярном сервисе продаж «Авито». Утверждается, что машина при покупке также обслуживалась в цехе №6 завода им. Лихачева, где реставрировали правительственные авто.

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