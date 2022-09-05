Водителя «Cherry Amulet» осудят за ДТП, в котором пассажир получил тяжелые травмы

Жителя Феодосии будут судить за ДТП, в котором пострадал человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Феодосии перед судом предстанет местный житель, по вине которого в ДТП пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- В феврале 2022 года, управляя автомобилем «Cherry Amulet», двигаясь в населенном пункте г. Феодосия, не принял мер к снижению скорости, пересек сплошную линию дорожной разметки и допустил столкновение с автомобилем «Suzuki SX 4», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пассажир «Cherry Amulet» с тяжелыми травмами оказался на больничной койке. Далее делом займется суд.

Напомним, в конце августа в Крыму мужчину осудили на пять лет колонии за «пьяное» ДТП, в котором погиб человек. Еще несколько пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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