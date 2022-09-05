Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2022 10:37

В крымском селе учебный год начался с опозданием на пять дней из-за августовской диверсии

Требовалось время, чтобы восстановить здание школы после пожара на территории временного хранения боеприпасов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
В селе Майское Джанкойского района начался учебный год с опозданием на пять дней

В селе Майское Джанкойского района начался учебный год с опозданием на пять дней

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В крымском селе Майское, что под Джанкоем, учебный год начался с опозданием на пять дней.

Как передается «Крым 24», праздник отметили уже в обновленном задании школы, которое пострадало во время диверсии на складе боеприпасов.

Напомним, 16 августа, по данным Минобороны РФ, произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Позже в МО заявили, что причиной возгорания была диверсия. Из-за этого День знаний пришлось отложить, так как в пострадавшей от детонации боеприпасов школе нужно было провести ремонт.

К настоящему дню работы завершены. Учебное заведение работает в штатном режиме, никаких изменений нет.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50