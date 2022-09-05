В крымском селе учебный год начался с опозданием на пять дней из-за августовской диверсии

В селе Майское Джанкойского района начался учебный год с опозданием на пять дней Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В крымском селе Майское, что под Джанкоем, учебный год начался с опозданием на пять дней.

Как передается «Крым 24», праздник отметили уже в обновленном задании школы, которое пострадало во время диверсии на складе боеприпасов.

Напомним, 16 августа, по данным Минобороны РФ, произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Позже в МО заявили, что причиной возгорания была диверсия. Из-за этого День знаний пришлось отложить, так как в пострадавшей от детонации боеприпасов школе нужно было провести ремонт.

К настоящему дню работы завершены. Учебное заведение работает в штатном режиме, никаких изменений нет.

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