Расписание движения симферопольских маршрутов №17 и №100 изменится в выходные дни

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

Расписание маршрутов №17 и №100 в Симферополе измениться в выходные дни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, пишет Крымская газета.

Расписание движения маршрута №100. Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

- Симферопольские маршруты №17 и №100 в выходные дни будут двигаться по новому расписанию. Изменения вносятся для оптимизации движения транспортных средств, - говорится в сообщении.

Расписание движения маршрута №17. Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

Ранее сообщалось, что в Симферополе новые автобусы вышли на маршруты №12А и 70. На дороги крымской столицы уже вышли 19 единиц транспорта.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50