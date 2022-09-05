Расписание движения симферопольских маршрутов №17 и №100 изменится в выходные дни

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"
Расписание маршрутов №17 и №100 в Симферополе измениться в выходные дни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, пишет Крымская газета.
Расписание движения маршрута №100. Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"
- Симферопольские маршруты №17 и №100 в выходные дни будут двигаться по новому расписанию. Изменения вносятся для оптимизации движения транспортных средств, - говорится в сообщении.
Расписание движения маршрута №17. Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"
Ранее сообщалось, что в Симферополе новые автобусы вышли на маршруты №12А и 70. На дороги крымской столицы уже вышли 19 единиц транспорта.
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