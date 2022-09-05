По планам, подготовка к отопительному сезону в крымской столице будет завершена к середине сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Симферополь завершит подготовку к отопительному сезону к середине сентября, сообщили в пресс-службе местной администрации. В настоящее время сети теплоснабжения города готовы более чем на 70%.

- По состоянию на текущую дату готовность объектов теплоснабжения составляет 70,5% - это котельные, центральные тепловые пункты, тепловые сети. Готовность объектов водоснабжения составляет 82,3%, - сообщил начальник департамента городского хозяйства местной горадминистрации Роман Гусынин.

Готовность МКД к отопительному сезону составляет 85%, больниц - 60%, школы и детсады готовы почти все, кроме восьми объектов.

Ранее сообщалось, что на борьбу с амброзией в Симферополе дополнительно выделят 1,8 миллиона рублей. Ранее на уничтожение опасного сорняка направляли 4 миллиона бюджетных денег.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50