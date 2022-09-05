Симферопольской больнице №6 передали партию инновационных повязок для ожогового центра

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

В Международный день благотворительности в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» прошла акция помощи детям, находящимся на лечении в медорганизации.

Представители Крымского регионального отделения всероссийского общественного движения «Отцы России» передали детскому отделению ожогового центра партию инновационных раневых антимикробных сорбционных стерильных повязок без антибиотиков. Изделия предназначены для лечения гнойных и долго незаживающих ран.

- Благодарим участников благотворительной акции за переданную партию медицинских изделий российского производства. Это позволяет пополнить запасы медизделий данного лечебного учреждения. Инновационные повязки будут использоваться для оказания квалифицированной медицинской помощи детям и способствовать скорейшему выздоровлению маленьких пациентов, - отметил глава Минздрава Крыма Константин Скорупский.

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