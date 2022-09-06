Погода на 6 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 23 градусов

Черное море пока еще теплое. Возле Евпатории вода плюс 23. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, повсеместно действует и чрезвычайная пожарная опасность.

- Полярная воздушная масса сохранит на полуострове сухую и прохладную погоду, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 20...22°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Днем тепло 21…23°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +16…+22°, северо-восточный ветер 3-11 м/с. Ясно.

В Евпатории +16…23°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Керчи +19 …+20 °, северный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Феодосии +16 …+21°, северный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Черноморском +18…+21°, северный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Джанкое +13…+22°, скорость северного ветра 4-6 м/с. Ясно.

В Армянске +15 …+21°, скорость северо-западного ветра 4-6 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +18 …+26°.

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