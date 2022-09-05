В Симферополе 6 сентября отключат свет на 37 улицах

Свет отключат в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 сентября часть Симферополя останется без электричества. Причина перебоев с подачей энергии – ремонт электросетей. Адреса «отключек» на 99 процентов совпадают с теми, что были накануне. Особо переживать не стоит, потому что свет пропадет в дневное время и всего на несколько часов.

Где не будет света в Симферополе:

с 8.00 до 17.00

микрорайон «Давыдовка»: СТ «Дачник»; СТ «Изумруд»;

- проспект Победы, 208, 208А, 208Б, 208Б , 103А-147 ;

- проезд Сакский, 1-21 ;

- переулок Лавандовый, 2; Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-22/100 , 1-19/98 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Ветеринарный, 2, 1-5А ; Высоковольтный, 2-26 ; Карьерный, 28;

- улицы Персиковая; Родниковая; Объездная, 29; Феодосийская, 1; Кубанская;

Рябиновая; Николаевская; Морозова; Московское шоссе, 5-й км (автосалон «Лада»); Кечкеметская, 51- 198 ; Донская, 47А; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ;

Куйбышева, 98-140/67 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 33, 33А; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Гоголя, 52-62 , 47-57 ; Крейзера, 12-16 , 9-19 ; Хацко, 2-10 , 1-11 ; Дачная, 22-56 , 45-61 ; Малореченская, 2А-6/62 , 5-101Г ; Луговая, 1-67 ; Буденного, 17-27 ; Грибоедова, 126-132 , 75-81 ; Федотова, 54-62 , 31-31А ; Высотная, 92, 93-107 ; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Бархатовой, 92; Набережная, 40-46 ; Дыбенко, 1; Гаспринского; Амурская, 44; Глухова, 7/4-9/3 ; Марш. Василевского, 4-42 , 5-43 ; Зуйская, 24-28 , 27-29 ; Карьерная, 22-34 , 25-47 ; Скалистая, 1-43; Железнодорожная, 4, 10, 12, 16.

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