В Крыму за 3 дня задержали 30 пьяных мотоциклистов

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Крыма

В Крыму со 2 по 4 сентября сотрудники ГИБДД задержали 30 мотоциклистов, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики, проверки проводились в рамках профилактического мероприятия «Мотоциклист».

- Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 433 административных правонарушения, со стороны водителей мототранспорта, - говорится в сообщении.

Кроме пьяных мотоциклистов, правоохранители задержали 39 водителей двухколесного транспорта, не имеющих прав или регистрационных знаков. Кроме того, почти сто мотоциклов были помещены на штрафстоянку.