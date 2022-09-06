В Симферополе фармацевт обчистил аптеку на 18 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе фармацевт обчистил аптеку, в которой работал, на 18 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В полицию обратился 36-летний директор аптеки, который вечером не досчитался в кассе денег. Оказалось, недостающие средства стали «легким заработком» для работника магазина лекарств, которого быстро вычислили и задержали.

- При реализации товаров злоумышленник не вносил денежные средства в кассу, а присваивал их себе. Попытав удачу первый раз, ему удалось присвоить более 8 тысяч рублей рублей, затем, войдя в азарт, он присвоил 10 000 рублей. Свою вину задержанный признал, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до дух лет колонии.

Ранее сообщалось, что крымчанка получила реальный срок из-за долга по алиментам в 113 тысяч рублей. Ее приговори к четырем месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

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