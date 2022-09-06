Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шесть улиц Симферополя остались без воды до вечера 6 сентября, сообщили в пресс-службе местой администрации.

- В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения ориентировочно до 17:00 06.09.2022 будет ограничено водоснабжение улиц Козлова, Тамбовская, Караимская, Субхи, Тарвацкого, Севастопольская (частично), - говорится в сообщении.

Подвоз питьевой воды организован по графику:

- улица Севастопольская/улица Субхи с 09.00 до 10.00;

- улица Субхи/улица Караимская с 10.10 до 11.00;

- улица Субхи/улица Тамбовская с 11.10 до 12.00;

- улица Тамбовская/улица Тарвацкого с 12.10 до 13.00.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 6 сентября отключат свет на 37 улицах. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

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