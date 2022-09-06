Фото: Сергей Аксенов

В Евпатории на набережной имени Терешковой завершаются демонтажные работы, сообщили в пресс-службе Минстроя Республики Крым.

- На сегодняшний день уже выполнен демонтаж части волноотбойного парапета, гранитного покрытия променада набережной и в сквере имени Караева, демонтаж основания фонтана, незавершенных конструкций резервуара и насосной станции, а также покос травы и восстановление ограждения, - говорится в сообщении.

Также выполнен демонтаж асфальтового покрытия, брусчатки в сквере имени Караева, сетей электроснабжения, фундаментов опор, сетей полива и подводящих сетей к фонтану. Завершить работы планируется в 2023 году.

Напомним, реконструкция набережной в Евпатории началась в апреле 2018 года. Работы планировали завершить к курортному сезону 2019 года. Однако подрядчик не выполнил обязательства и не вернул выделенные средства - 500 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело, и контракт расторгли. Вновь работы по реконструкции после длительного простоя возобновили в июле этого года.

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