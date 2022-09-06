На автодороге «Угловое-Андреевка» в ДТП погибли два человека 5 сентября

Фото: mchs.rk.gov.ru

Вчера, 5 сентября, на автодороге «Угловое-Андреевка» произошло ДПТ с участием микроавтобуса и легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- Произошло столкновение микроавтобуса «Mercedes» и легкового автомобиля «Renault». Сотрудники «КРЫМ-СПАС» с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшую из легкового автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении.

К сожалению, также, в результате происшествия, два человека получили травмы несовместимые с жизнью.

Напомним, вчера в Ялте водитель «Газели» спровоцировал ДТП, в котором пострадали четыре человека. Среди попавших в больницу один несовершеннолетний.

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