Водителя, протаранившего ограждения в Симферополе, обязали выплатить 40 тысяч рублей

Виновника ДТП заставили выплатить ущерб, причиненный городу Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд в Симферополе обязал виновника ДТП возместить ущерб в размере 40 тысяч рублей, причиненный городу.

- Установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия виновными действиями гражданина было повреждено 10 секций металлического ограждения автомобильной дороги, чем причинен органу местного самоуправления ущерб на сумму 40 тысяч рублей, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы прокуратуры Республики Крым.

В этой связи прокуратура города обратилась в суд с иском о взыскании ущерба. Требование было удовлетворено.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку ДТП под Бахчисараем, в котором погибли два человека. Еще один человек оказался на больничной койке с травмами различной тяжести.

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