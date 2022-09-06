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Происшествия6 сентября 2022 9:43

Водителя, протаранившего ограждения в Симферополе, обязали выплатить 40 тысяч рублей

Средства пойдут на покрытие ущерба после ДТП
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Виновника ДТП заставили выплатить ущерб, причиненный городу

Виновника ДТП заставили выплатить ущерб, причиненный городу

Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд в Симферополе обязал виновника ДТП возместить ущерб в размере 40 тысяч рублей, причиненный городу.

- Установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия виновными действиями гражданина было повреждено 10 секций металлического ограждения автомобильной дороги, чем причинен органу местного самоуправления ущерб на сумму 40 тысяч рублей, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы прокуратуры Республики Крым.

В этой связи прокуратура города обратилась в суд с иском о взыскании ущерба. Требование было удовлетворено.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку ДТП под Бахчисараем, в котором погибли два человека. Еще один человек оказался на больничной койке с травмами различной тяжести.

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