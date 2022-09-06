Вирус-шпион обнаружили в компьютерах оборонного предприятия Керчи

Фото: пресс-служба ФСБ по Крыму/скриншот из видео
ФСБ предотвратила утечку закрытых данных на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.
Выяснилось, что в компьютерную сеть предприятия было внедрено вирусное программное обеспечение, способное перехватывать личные пароли. Это создавало риски для организации хакерских атак.
- Задокументирован факт наличия на объекте критической информационной инфраструктуры оборонного предприятия вирусного программного обеспечения, способного осуществлять несанкционированный захват персональных паролей и других данных, - говорится в сообщении.
Системному администратору было вынесено предостережение о недопустимости действий.
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