Вирус-шпион обнаружили в компьютерах оборонного предприятия Керчи

Фото: пресс-служба ФСБ по Крыму/скриншот из видео

ФСБ предотвратила утечку закрытых данных на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

Выяснилось, что в компьютерную сеть предприятия было внедрено вирусное программное обеспечение, способное перехватывать личные пароли. Это создавало риски для организации хакерских атак.

- Задокументирован факт наличия на объекте критической информационной инфраструктуры оборонного предприятия вирусного программного обеспечения, способного осуществлять несанкционированный захват персональных паролей и других данных, - говорится в сообщении.

Системному администратору было вынесено предостережение о недопустимости действий.

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе ФСБ задержала двух старейшин экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Они вели свои проповеди через zoom.

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