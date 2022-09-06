В Ялте открыли технопарк для школьников за 33 миллиона рублей

В робо-клубе на базе "Кванториум" школьники смогут конструировать роботов. Фото: скрин из видео Янина Павленко/Tg

В Ялте открыли первый ультрасовременный школьный технопарк, который будет готовить будущих инженеров конструкторов и программистов. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко. «Кванториум», который представляет собой новую модель в сфере дополнительного образования детей и молодежи, направленную на раннюю подготовку кадров в сфере инженерных наук, появился на базе школы-лицея №9.

- На его оборудование (лабораторное и компьютерное) было выделено 22 миллиона рублей в рамках регионального проекта «Современная школа» (нацпроект «Образование»), еще 11 млн – из бюджета города на ремонт и новую мебель,- отметила Павленко у себя в telegram-канале.

В технопарке - шесть абсолютно новых кабинетов («квантов») по таким направлениям как физика, химия, биология, робототехника, хайтек цех мастерская и новая библиотека с редким набором книг.

Здесь школьники могут познавать сложнейшие процессы в теории и применять их на практике, проводить исследования и совершать свои открытия. В частности, в робо-классах ребята смогут собирать, программировать роботов и управлять ими при помощи смартфонов, отметила Павленко.

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