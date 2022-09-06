В Севастополе задержали автостопщицу с крупной партией наркотиков

В автомобиле стоял специфический запах, а сама женщина заметно нервничала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе задержали 33-летнюю женщину, путешествующую автостопом. «Скрасить» время, проведенное в пути, она решила нетривиальным способом - с помощью наркотиков.

Как рассказали в пресс-службе севастопольской полиции, ночью на трассе «Таврида» сотрудники ДПС остановили автомобиль Renault. Во время общения с водителем, правоохранители заметили женщину, которая находилась на заднем сидении и странно себя вела. В салоне также стоял специфический запах.

- Она имела явные признаки наркотического опьянения, а в ее рюкзаке были обнаружены два полимерных пакетика с кристаллами бежевого и голубого цвета, а также стеклянные колбы, - отметили в пресс-службе полиции.

Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Изъятое вещество было направлено на экспертизу. Выяснилось, что это метилэфедрон, а колбы являются приспособлениями для употребления наркотика.

Задержанная автостопщица рассказала, что запрещенные вещества она приобрела для личного употребления бесконтактным способом в пригороде Симферополя и «поймала» машину, чтобы доехать до Севастополя.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за незаконные операции с наркотиками. Ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы.