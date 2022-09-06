В Севастополе к концу текущего года достроят две школы на 1150 мест

Фото: Михаил Развожаев/Telegram/скриншот из видео

В Севастополе к концу текущего года будут достроены две школы на 1150 мест. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, с началом нового учебного года за парты сели 53 182 школьника.

- Строительство новых учебных заведений для нас одно из приоритетных направлений. Благодаря возможностям, которые нам предоставляет госпрограмма развития Крыма и Севастополя, мы строим десятки важных социальных объектов для города и жителей, - отметил Развожаев.

Ранее сообщалось, что один из МФЦ в Ялте отремонтируют за 8,8 миллиона рублей. Работы завершат к концу 2022 года. Ремонт должен быть закончен до конца года.

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