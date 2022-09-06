Пьяная крымчанка пыталась откупиться от сотрудника ГИБДД за 50 тысяч рублей

Еще одна крымчанка попалась на попытке дать взятку полицейскому Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму нетрезвая автоледи получила штраф за попытку откупиться от сотрудника ГИБДД за 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Желая избежать привлечения к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водитель и пассажир автомобиля предложили работнику Госавтоинспекции взятку в размере 50 тыс. рублей, - говорится в сообщении.

Деньги крымчанка пыталась передать силовику, положи их в обложку паспорта. В результате и ее, и пассажира приговорили к штрафу.

Ранее сообщалось, что мэра Евпатории оштрафовали на 5 тысяч рублей после жалобы местного жителя. Причина - ненадлежащее рассмотрение обращений граждан.

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