Пьяная крымчанка пыталась откупиться от сотрудника ГИБДД за 50 тысяч рублей

Еще одна крымчанка попалась на попытке дать взятку полицейскому
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Крыму нетрезвая автоледи получила штраф за попытку откупиться от сотрудника ГИБДД за 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
- Желая избежать привлечения к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водитель и пассажир автомобиля предложили работнику Госавтоинспекции взятку в размере 50 тыс. рублей, - говорится в сообщении.
Деньги крымчанка пыталась передать силовику, положи их в обложку паспорта. В результате и ее, и пассажира приговорили к штрафу.
Ранее сообщалось, что мэра Евпатории оштрафовали на 5 тысяч рублей после жалобы местного жителя. Причина - ненадлежащее рассмотрение обращений граждан.
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