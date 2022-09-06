В Керчи запретили продажу алкоголя на День города

Керчь в этом году отметит 2622-летие Фото: Юлия МАРКИНА

В центре Керчи запретили продажу алкоголя во время мероприятий по случаю Дня города. Такое решение приняли местные власти.

-Запрещается продажа алкогольной продукции за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания мероприятий,- говорится в сообщении администрации города.

Торговать алкоголем нельзя будет 9 сентября с 16:00 до 21:00 в районе «Центра детского и юношеского творчества» по улице Кирова, 89, а также 10 сентября с 15:00 до 18:00 возле сквера Мира и сквера «Аленка», а также с 18:00 до 22:00 на центральной пощади имени Ленина.

Праздновать День города в Керчи будут с 9 по 14 сентября. Основные мероприятия по случаю праздника пройдут в субботу, 10 сентября. В этот день в городе состоится легкоатлетический пробег, конкурс на лучшую цветочную композицию, выступит ансамбль песни и пляски ДНР, а также кавер-группа из Симферополя «Шнапс-Band».

В этом году Керчь будет праздновать 2622-летие со дня основания города.

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