Жителя Сак осудили на 1 год и 8 месяцев колонии за удар полицейского

Крымчанин получил срок в колонии за то, что ударил силовика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Сак получил срок в колонии за то, что ударил полицейского по голове. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не желая выполнять законные требования работника правоохранительных органов, нанес последнему рукой удар в область головы, а затем публично оскорбил его, - говорится в сообщении.

Мужчину приговорили к одному году и восьми месяцам колонии строго режима.

Ранее сообщалось, что пьяная крымчанка пыталась откупиться от сотрудника ГИБДД за 50 тысяч рублей, но в итоге получила штраф.

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