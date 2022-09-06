В Симферополе открылась фотовыставка «Москва - Крым»

Фото: Крымская газета

Сегодня, 6 сентября, в крымской столице на площади Ленина открылась фотовыставка «Москва - Крым», приуроченная к 875-летию Москвы. Знаменательная дата будет отмечаться 10 и 11 сентября.

- В Москве ежегодно проводятся дни Крыма, где москвичи могут ознакомиться с культурными и туристическими достопримечательностями нашего полуострова. В День воссоединения в российской столице проходят многотысячные митинги в поддержку крымчан, - цитирует Крымская газета министра внутренней политики, информации и связи РК Владимира Трегуба, который присутствовал на открытии выставки, призванной показать братство народов.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе открылась выставка об истории бумажных денег со времен Екатерины II. Благодаря экспозиции можно проследить эволюцию денег и узнать о способах их изготовления.

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