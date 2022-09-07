Погода на 7 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 22 градусов

В Симферополе днем всего +17...19°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, актуальна и чрезвычайная пожарная опасность.

- Без осадков, но из-за влияния полярной воздушной массы прохладно, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 17...19°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с., днем тепло 20…22°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +16…+20°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +14…22°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Керчи +17 …+19 °, северный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +15 …+19°, северный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +15…+19°, северный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +13…+20°, скорость северо-восточного ветра 3-5 м/с. Ясно.

В Армянске +14 …+20°, скорость юго-западного ветра 2-4 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +18 …+25°.

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