В Симферополе 7 сентября отключат свет на 34 улицах

В Симферополе ремонтируют электросети. Фото: архив КП

7 сентября Симферополь частично останется без электричества. Причина перебоев с подачей энергии – ремонт электросетей.

Где не будет света в Симферополе:

с 8.00 до 17.00

- улицы Донская, 47А; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Куйбышева, 13, 98-140/67 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 33, 33А; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Гоголя, 52-62 , 47-57 ; Крейзера, 12-16 , 9-19 ; Хацко, 1-11; Турецкая, 2, 3/15; Некрасова, 12-22 , 11-29 ; Пролетарская, 10, 5-19 ; Дачная, 22-56 , 45-61 ; Малореченская, 2А-6/62 , 5-101Г ; Луговая, 1-67 ; Буденного, 17-27; Грибоедова, 126-132 , 75-81 ; Федотова, 54-62 , 31, 31А; Высотная, 92, 93-107 ; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Бархатовой, 92; Глинки, 16-58 , 9-49 ; Острякова, 38-44 , 29-41 ; Симеизская, 6-38 , 1; Бородина, 53; Набережная, 40-46 ; Дыбенко, 1; Гаспринского; Амурская, 44; пр. Высоковольтный, 2-26 ; Глухова, 7/4-9/3 ; Маршала Василевского, 4-42 , 5-43 ; Зуйская, 24-46 , 27-51 ; Карьерная, 22-34 , 25-47 ; Скалистая, 1-43;

- переулок Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-22/100 , 1-19/98 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Ветеринарный, 2, 1-5А ; Карьерный, 28;

- проезд Сакский, 1-21 ;

- проспект Победы, 24-30, 208-208Б, 103А-147.

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