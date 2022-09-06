В Ялте намерены построить крупный парк развлечений для туристов

В курортном городе намерены построить крупный развлекательный парк для туристов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ялте намерены построить крупный парк развлечений, за счет которого значительно вырастет турпоток в курортный город республики. Проект может войти в следующие этапы мер поддержки туристической отрасли.

- Мне кажется, нам нужно будет подумать о новых мерах поддержки, о следующих этапах. С нашей точки зрения, такой эффективной мерой может стать поддержка в строительстве крупных парков развлечений в стране, - цитирует «Интерфакс» министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Ранее сообщалось, что в Ялте открыли технопарк для школьников за 33 миллиона рублей «Кванториум» будет готовить будущих инженеров и программистов.

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