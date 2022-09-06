В Севастополе началась научно-практическая конференция по изучению водных и наземных экосистем

Фото: Юрий Югансон

В Севастополе 6 сентября состоялось торжественное открытие второй международной научно-практической конференции «Изучение водных и наземных экосистем: история и современность».

Конференция проходит в Севастопольском филиале РЭУ им Г. В. Плеханова. В этом году на одной площадке собрались около 150 человек, среди которых ведущие деятели науки, преподаватели студентов вузов, а также представители профильных министерств, бизнесмены и общественники. Для обмена опытом приехали ученые из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Египта, Абхазии и других стран.

- Стоит отметить, что Институт биологии южных морей на сегодняшний день зарегистрировал около 70 патентов в области пищевой промышленности, фармации, косметологии и т.д. Нам есть что предложить обществу и, конечно же, нам очень нужны инвесторы, заинтересованные в наших разработках, - заявил во время торжественного открытия конференции директор ФИЦ ИнБЮМ, д.г.н. Роман Горбунов.

Директор ФИЦ ИнБЮМ, д.г.н. Роман Горбунов. Фото: Юрий Югансон

По его словам, ученые ФИЦ ИнБЮМ активно исследуют Мировой океан — от Арктики до Антарктики, от Атлантики до Тихого океана.

Конференция продлится до 9 сентября. Среди основных запланированных мероприятий — четыре круглых стола, школа-практикум для молодых ученых, аспирантов и студентов «Современная гидробиология: фундаментальные основы и перспективы исследований», семинар «Россия-Гвинея: перспективы развития совместной научно-исследовательской деятельности». Всего будет работать восемь технических секций, на площадках которых ученые будут делиться результатами актуальных исследований.

Подробную программу конференции можно посмотреть на сайте.